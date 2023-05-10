Песков объяснил отсутствие Лукашенко на завтраке лидеров СНГ в Кремле 9 мая

10 мая глава пресс-службы Путина Дмитрий Песков пообщался с отечественными журналистами, где ему был задан вопрос об отсутствии Александра Лукашенко на неформальном саммите лидеров государств Содружества независимых наций, который состоялся в московском Кремле 9 мая.

По словам Пескова, Лукашенко не смог посетить данное мероприятие, поскольку ему было нужно возвращаться в Минск для участия в праздновании Дня Победы в Беларуси ввиду того, что ранее президент данной страны посетил аналогичное мероприятие в Москве, отсутствуя на утреннем параде в Минске и намереваясь принять участие в профильных мероприятиях вечером.

Днём ранее ряд российских, украинских и западных СМИ распространили слухи о том, что Александр Лукашенко направился в аэропорт Москвы в сопровождении скорой помощи, а отсутствие президента на завтраке глав стран СНГ в Кремле обусловлено тем, что белорусскому лидеру внезапно стало плохо.

Позднее стало известно, что данная информация недостоверна, поскольку уже вечером 9 мая Лукашенко прибыл в Минск, где поучаствовал в мероприятиях, связанных с празднованием Дня Победы. Присутствие Александра Лукашенко в добром здравии на данных торжествах подтверждается многочисленными фотографиями и видеозаписями, сделанными журналистами.

Характерно, что председатель КГБ Беларуси Иван Тертель рассказал о пресечении серии терактов в стране, которые преступники намеревались осуществить в День Победы.