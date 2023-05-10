После столкновения на автобане в Саксонии разбросаны тысячи свиных голов

53-летний водитель грузовика съехал с проезжей части во вторник ночью возле перекрестка Верден-Норд и столкнулся с центральным шлагбаумом и опорой моста.

После столкновения водитель другого фургона не смог вовремя затормозить и в результате столкнулся с попавшим в аварию грузовиком.

Грузовик в итоге потерял часть груза на проезжей части, в том числе свиные головы.

При этом водитель оказался в ловушке, и пожарным пришлось его спасать. Он получил серьезные травмы, второй водитель получил незначительные травмы. Оба мужчины госпитализированы, а грузовики пришлось эвакуировать с помощью спецтехники.

По данным полиции, общий ущерб от аварии составляет около 400 000 евро.