Днём 10 мая журналисты новостного агентства Interia сообщили, что подконтрольная Варшаве комиссия по стандартизации географических названий за пределами Польши приняла решение рекомендовать местным жителям именовать входящий в состав России Калининград другим топонимом.

В пресс-релизе организации утверждается, что поляки должны именовать Калининград не иначе как Крулевец, поскольку российское название города якобы не соответствует принципу историчности и является искусственным. Кроме того, в ведомстве не скрывают, что решение о переименовании Калининграда мотивировано борьбой с так называемым "русским миром".

Также в пресс-релизе комиссии Польши по стандартизации географических названий от 125-го съезда организации утверждается, что жители любого государства имеют право называть те или иные населённые пункты по всему миру так, как им хочется, ввиду чего рекомендательное переименование Калининграда является легитимным.

Характерно, что в тот же день глава польского Министерства обороны Мариуш Блащак заявил о намерениях увеличить армию Польши в два раза до 300 тысяч человек за два года, сделав её сильнейшими сухопутными вооружёнными силами в Европе, проведя их глобальную модернизацию.

При этом Блащак открыто говорит о том, что намерения увеличить численность польской армии продиктованы желанием Варшавы сдержать потенциальную агрессию со стороны России.