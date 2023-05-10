Песков назвал причину отсутствия Лукашенко на завтраке в Кремле 9 мая и отказался комментировать слухи о его здоровье

По словам кремлевского спикера, белорусский лидер отбыл из Москвы сразу после Парада Победы и возложения венков к могиле Неизвестного солдата в Александровском саду. Это обусловлено тем, что Александр Лукашенко намеревался принять участие в праздничных мероприятиях, которые проходили в столице Беларуси.

Белорусский президент участвовал в церемонии возложения венков к обелиску Победы, который находится на одноименной площади в Минске. Однако он воздержался от традиционного произнесения речи, поручив сделать это министру обороны Республики Беларуси Виктору Хренину.

Отвечая на вопрос журналистов о том, не связан ли быстрый отъезд Лукашенко из Москвы проблемами со здоровьем у белорусского президента, Песков заявил, что было бы крайне некорректно что-либо говорить о здоровье Александра Григорьевича. Как подчеркнул пресс-секретарь Путина, белорусский президент разделил с россиянами радость Дня Победы, и в Кремле чрезвычайно признательны белорусскому руководству и лично Александру Григорьевичу за то, что он нашел такую возможность.