Аммиак или нашатырь: как, зачем и каким образом применять в саду и огороде

Нашатырный спирт — это смесь воды и аммиака, аммиак — смесь водорода и азота, а азот — одно из самых необходимых веществ для нормального роста, развития растений.

Недостаток азота можно выявить по слабому росту, наличию болезней, потере окраса зеленой массы.

В запущенных случаях растения сбрасывают цветки, листья желтеют, мельчают, стебли становятся тонкими.

Для приготовления раствора необходимо в емкость с 10 л воды влить 3 ст. л. аммиака, хорошо размешать, а после использовать по назначению.

Стоит учесть, что подкармливать зеленых питомцев азотом нежелательно в период бутонизации, цветения, так как тогда зеленая масса начнет активно расти, забирая все силы у растения, а плоды становятся мелкими или вовсе осыпаются.

Можно не переживать, что аммиак будет накапливаться в плодах, листьях, так как это невозможно.

Применение в качестве отпугивателя вредителей:

Нашатырный спирт отличается очень резким и весьма неприятным запахом, на который негативно реагируют все живые существа, поэтому его активно используют для борьбы с муравьями, проволочником, медведкой, тлей и др.

Достаточно лишь периодически опрыскивать посадки или комнатные растения либо поливать под корень. Для опрыскивания готовится раствор из нашатырного спирта, воды и хозяйственного мыла.

Как приготовить раствор:

Натереть на мелкой терке половину стандартного куска хозяйственного мыла.

Довести до кипения 1 л воды.

Растворить в горячей воде натертое мыло, периодически помешивая.

Затем влить растворенное хозяйственное мыло в емкость с 10 л воды.

Добавить 50 мл нашатырного спирта, тщательно размешать.

Приготовленным раствором можно опрыскивать и поливать плодовые деревья, кустарники, овощные и ягодные культуры, декоративные растения.

Следует учитывать, что некоторые культуры относятся к данному элементу сдержанно, поэтому их нежелательно слишком часто и обильно подкармливать.

Не любят избыток азота:

яблоня, смородина красная и черная, кукуруза, томаты, огурцы, а также свекла и морковь.

А вот бобовым культурам он вообще не требуется, так как они имеют способность поглощать данный элемент из атмосферы.