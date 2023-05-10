Шахназаров уличил Вайкуле в обмане, выложив архивный снимок певицы

13:51 2023-05-10

Журналист Михаил Шахназаров возмущен тем, как Лайма Вайкуле относится к празднику 9 Мая и памятникам воинам-освободителям. Представитель СМИ выложил архивное фото, где прибалтийская певица с удовольствием позирует в День Победы с российскими коллегами.

Блогер Михаил Шахназаров возмущен критикой Дня Победы Лаймой Вайкуле. Журналист поражен отношению певицы к празднику, ведь раньше она отмечала дату вместе с россиянами.

Шахназаров выложил снимок, где Вайкуле предстала с Александром Буйновым и Леонидом Ярмольником. Сфотографированы здесь артисты именно в День Победы.

По словам представителя СМИ, Вайкуле пару лет назад относилась к традициям 9 мая с должным уважением.

Чуть ранее прибалтийская знаменитость обвинила соседнее государство в "приватизации Дня Победы и русского языка". Артистка убеждена также, что памятники героям войны - это могилы и в них нет ничего ценного.

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