Шахназаров уличил Вайкуле в обмане, выложив архивный снимок певицы

Блогер Михаил Шахназаров возмущен критикой Дня Победы Лаймой Вайкуле. Журналист поражен отношению певицы к празднику, ведь раньше она отмечала дату вместе с россиянами.

Шахназаров выложил снимок, где Вайкуле предстала с Александром Буйновым и Леонидом Ярмольником. Сфотографированы здесь артисты именно в День Победы.

По словам представителя СМИ, Вайкуле пару лет назад относилась к традициям 9 мая с должным уважением.

Чуть ранее прибалтийская знаменитость обвинила соседнее государство в "приватизации Дня Победы и русского языка". Артистка убеждена также, что памятники героям войны - это могилы и в них нет ничего ценного.