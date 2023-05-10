Путин начал процесс денонсации Россией Договора об обычных ВС в Европе

В среду, 10 мая, пресс-служба Кремля опубликовала распоряжение Владимира Путина, согласно которому президент поручил начать процесс денонсации Россией Договора об обычных Вооружённых силах в Европе, который был подписан 19 ноября 1990 года и позднее адаптирован в 1997 году.

При этом Путин назначил заместителя главы Министерства иностранных дел РФ Сергея Рябкова своим официальным представителем в парламенте на заседаниях по денонсации Россией ДОВСЕ. Ожидается, что палаты российского Федерального собрания рассмотрят вопрос о денонсации данного договора с учётом мнения Рябкова.

Характерно, что лидеры государств-участников блока НАТО подписали версию Договора об обычных Вооружённых силах в Европе от 1990 года, однако не ратифицировали адаптированную версию 1997 года, предложив придерживаться положений предыдущей версии данного документа.

В ответ на действия Североатлантического альянса по ДОВСЕ в 2007 году Владимир Путин поручил наложить мораторий на следование положениям данного договора со стороны России. Уже 11 марта 2015 года Россия приостановила участие в мероприятиях Совместной консультативной группы ДОВСЕ.

Фактически, уже в 2015 году Россия вышла из Договора об обычных Вооружённых силах в Европе, но юридически она продолжила там оставаться, решив окончательно денонсировать договор лишь в 2023 году.