Детская присыпка находит широкое использование в саду и огороде

Благодаря порошкообразной консистенции данное средство легко использовать.

В качестве отпугивателя муравьев:

Муравьи на участке – настоящее бедствие, они разводят тлю, вредят корням посаженных растений, поэтому приходится от них избавляться различными способами.

Негативно эти насекомые относятся к детской присыпке. Достаточно посыпать места скопления муравьев, их дорожки, чтобы они сменили место проживания.

Для удобства работы в резиновых перчатках:

Чтобы кожа на руках и ногти не приобретали непрезентабельный вид, приходится работать в резиновых перчатках, однако резина не пропускает воздух, поэтому кожа становится влажной, липкой, появляются неприятные ощущения.

Исправить ситуацию поможет детская присыпка, насыпанная внутрь перчаток. Непосредственно перед тем, как надеть их, нужно в каждую всыпать немного порошка.

В качестве отпугивателя вредителей, которые обитают на растениях:

Многие вредители не выносят компоненты, содержащиеся в этом средстве, поэтому при появлении вредоносных насекомых на веточках и листочках, их нужно опудривать порошком.

Однако делать это следует в безветренный сухой день. Если опудрить посадки перед дождем, то все смоется водой.

Для предотвращения гниения корней:

Детская присыпка состоит из компонентов, поглощающих влагу.

Если на участке близко к поверхности залегают грунтовые воды, либо слишком часто идут дожди, то перед высадкой культур желательно припудривать корневую систему этим средством.

Для хранения луковичных растений, выкопанных на зиму из земли:

Чтобы луковицы не сгнили и не замерзли в грунте, осенью их выкапывают, а весной высаживают на прежние места.

Хранить луковицы следует в герметично закрытой емкости или в пакете, предварительно подсушив. А чтобы избежать загнивания, перед помещением на хранение их опудривают порошком.

Тогда можно не переживать, что луковицы испортятся за зиму.