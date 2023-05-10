Детская присыпка находит широкое использование в саду и огороде

Благодаря порошкообразной консистенции данное средство легко использовать.
В качестве отпугивателя муравьев:
Муравьи на участке – настоящее бедствие, они разводят тлю, вредят корням посаженных растений, поэтому приходится от них избавляться различными способами.
Негативно эти насекомые относятся к детской присыпке. Достаточно посыпать места скопления муравьев, их дорожки, чтобы они сменили место проживания.
Для удобства работы в резиновых перчатках:
Чтобы кожа на руках и ногти не приобретали непрезентабельный вид, приходится работать в резиновых перчатках, однако резина не пропускает воздух, поэтому кожа становится влажной, липкой, появляются неприятные ощущения.
Исправить ситуацию поможет детская присыпка, насыпанная внутрь перчаток. Непосредственно перед тем, как надеть их, нужно в каждую всыпать немного порошка.
В качестве отпугивателя вредителей, которые обитают на растениях:
Многие вредители не выносят компоненты, содержащиеся в этом средстве, поэтому при появлении вредоносных насекомых на веточках и листочках, их нужно опудривать порошком.
Однако делать это следует в безветренный сухой день. Если опудрить посадки перед дождем, то все смоется водой.
Для предотвращения гниения корней:
Детская присыпка состоит из компонентов, поглощающих влагу.
Если на участке близко к поверхности залегают грунтовые воды, либо слишком часто идут дожди, то перед высадкой культур желательно припудривать корневую систему этим средством.
Для хранения луковичных растений, выкопанных на зиму из земли:
Чтобы луковицы не сгнили и не замерзли в грунте, осенью их выкапывают, а весной высаживают на прежние места.
Хранить луковицы следует в герметично закрытой емкости или в пакете, предварительно подсушив. А чтобы избежать загнивания, перед помещением на хранение их опудривают порошком.
Тогда можно не переживать, что луковицы испортятся за зиму.
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