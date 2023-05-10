Виноград порадует нереальным урожаем: чем его для этого нужно подкормить

Виноград нуждается в подкормке в обязательном порядке. Этого не надо делать только в первый год жизни растения.

А во все последующие сезоны начинать подкормки с момента распускания почек. В этот период нужно разбросать по земле по 15-20 гр. аммиачной селитры на каждый погонный метр междурядий. Затем заделать удобрение граблями.

В начале-середине мая, перед цветением культуры нужно подкормить культуру аммиачной селитрой повторно, но внести уже по 20-40 гр. вещества на каждый погонный метр междурядий.

Когда виноград зацветет, его следует опрыскать препаратами Бутон или Завязь.

А когда растение отцветет, его надо подкормить раствором нитрофоски (2 ст.л. на 10 л воды). От такой подкормки во многом зависит урожайность культуры, а также размер и количество ягод в грозди.