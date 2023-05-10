RMF FM: экспертиза подтвердила, что упавшая в Польше ракета X-55 сделана в РФ

10 мая репортёры информагентства RMF FM сообщили, что найденная возле Быдгоща в минувшем апреля ракета была произведена одним из предприятий военно-промышленного комплекса Российской Федерации. В сообщении польских журналистов сказано, что обнаруженная ракета типа X-55 была выпущена с борта стратегической авиации.

27 апреля пресс-служба правительства Польши рассказала, что возле населённого пункта Замость, расположенного в пятнадцати километрах от города Быдгощ, были найдены обломки неустановленного воздушного объекта, предварительный анализ которого сразу же подтвердил догадки прессы об его военном происхождении.

Известно, что ещё в конце апреля следователи осмотрели обломки найденной ракеты, придя к выводу, что он является боеприпасом класса "воздух-земля", а на самом снаряде имеются надписи, сделанные на русском языке. Изначально предполагалось, что данная ракета использовалась польскими военными в качестве воздушной мишени.

Позднее расследователи интернет-газеты Onet заявили, что найденные обломки ракеты являются фрагментами крылатого боеприпаса X-55, который мог быть выпущен российским бомбардировщиком с территории воздушного пространства Республики Беларусь. Сейчас же исследователи Технического института авиационных войск Польши обнародовали предварительные результаты для местной прокуратуры.

В заявлении ведомства сказано, что осколки ракеты были идентифицированы как фрагменты российского боеприпаса, однако для гарантированного подтверждения этой информации необходимы дополнительные процедуры исследовательского характера.