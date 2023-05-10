Дачный эксперт рассказал о лучших подкормках для бурного разрастания лука

Правильные удобрения приведут к первому урожаю уже спустя 2 недели после высаживания.

Внесение древесной золы

В этом продукты много кальция, натрия, магния, калия. Без них гармоничное развитие растения невозможно. Готовится подкормка так: на ведро воды добавляем литр древесной золы, настаиваем сутки. После этого раствор льем под корень.

Подкормка нитратом аммония (аммиачной селитрой)

Время внесения - первые недели при прорастании всходов. Применять надо согласно инструкции, избегая передозировок. Максимальное количество подкормок - три раза.

Нашатырь

Тоже содержит азот, как и предыдущее средство. При этом способен отталкивать вредителей своим резким аммиачным запахом. На 2 л воды берем 1 ст. л. нашатыря. Опрыскиваем верхнюю часть растения.

Раствор куриного помета

Разводится в ведре с водой. Понадобится пол литра помета и 10 л воды. Настой готовим 5 дней. Готовое средство разбавляем 1:10. Поливаем строго под корень, не касаясь перьев.

Универсальный суперфосфат

Подходит почти для всех растений. Состав богат фосфором, калием, кальцием, магнием, калием, также в нем есть немного азота. Совместно с азотными подкормками суперфосфат давать не нужно, эти удобрения вносим по отдельности.

Если вы поливали лук куриным пометом (или нитратом аммония), надо выдержать неделю перед внесением суперфосфата. Это универсальное удобрение достаточно дать луку три раза в сезон.