Среди гостей были немецкие политики, в том числе бывший канцлер Герхард Шредер и его Политики АдГ Александр Гауланд и Тино Хрупалла, Клаус Эрнст от Левой партии и бывший генеральный секретарь СЕПГ Эгон Кренц.

Как сообщает «Берлинер цайтунг», посол России Сергей Нечаев в своем выступлении подчеркнул, что «не должно быть возрождения нацизма», даже в форме новой «русофобии».

Нечаев предупредил, что «предпринимаются попытки фальсифицировать историю под текущую политическую повестку, уравнять жертв и палачей, победителей и побежденных».

Политик ХДС Рупрехт Поленц, президент Немецкого общества восточноевропейских исследований, саркастически прокомментировал в Твиттере список немецких гостей одним словом: «Подходит».

А зеленый политик Ребекка Хармс в Твиттере назвала Хрупаллу, Эрнста и Шредера «немецкими приспешниками Путина в истребительной войне России против Украины».