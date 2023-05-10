Знающий цветовод рассказал, как быстро восстановить розы после сильной обрезки и вернуть им живой вид

15:34 2023-05-10

Если после сильной обрезки от пышного куста роз остались одни обрубки и пенечки, а хочется быстрее увидеть растение опять зеленым, ярким, цветущим, следует обратить внимание на эту подкормку.

Удобрение, которое надо первым делом дать обрезанному кусту роз, должно содержать большое количество азота. Этот элемент отвечает за бурный рост зеленой части растения.

Помочь розам восстановиться может кальциевая селитра. Гранулы распределяем по цветнику равномерно. На каждый куст нужно до 50 г удобрения.

Его достаточно просто рассыпать под кустами, даже не заделывая в землю. Пройдут весенние дожди, и селитра быстро пропитает собой грунт, растворившись за пару минут.

Повторное внесение делаем, спустя две недели, лучше перед дождем.

Аммиачную селитру использовать для роз не стоит, потому что она способствует закислению грунта, который на многих участках и без того кислый. Цветам это на пользу не пойдет.

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