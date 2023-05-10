Бывалый дачник открыл секретную подкормку для рассады, которая заменяет все остальные удобрения

Органика в качестве подкормки хороша тем, что не опасна для окружающей среды, в том числе для почвы, и при этом насыщает растения необходимыми веществами.

Приготовить эффективную подкормку, которая поддержит и укрепит рассаду на начальном этапе роста, можно из таких ингредиентов: крахмал картофельный - 1 ч.л., овсяные хлопья - 1 ст. л., отстоенная вода - 2 л.

Все перемешиваем и настаиваем в течение двух часов.

Потом раствор процеживаем и доливаем до полного объема литром обычной воды.

Но это еще не все. Отфильтрованный концентрат еще раз разбавляем водой - берем 5 литров.

Поливать рассаду этим раствором нужно прямо под корень.