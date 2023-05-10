В среду, 10 апреля, экс-президент России и действующий заместитель председателя российского Совбеза Дмитрий Медведев дал публичный комментарий на тему решения комитета по стандартизации географических названий Польши переименовать Калининград в Крулевец, сославшись на то, российское название города не является исторически обусловленным.

Медведев незамедлительно раскритиковал постановление польской комиссии, заявив, что ответными мерами со стороны России может быть переименование некоторых населённых пунктов Польши. В частности, зампредседателя Совета безопасности РФ предложил переименовать Краков в Кракау, Гданьск – в Данциг, Вроцлав – в Бреслау, а Щецин – Штеттин.

Кроме того, Дмитрий Медведев заявил, что после решения польского ведомства по стандартизации топонимов не должно быть никакой Польши, поскольку данные земли следуют именовать "Варшавское герцогство, или Королевство Польское в составе Российской Федерации".

Примечательно, что территориальные претензии Польши к другим государствам проходят негласным лейтмотивом через всю историю данной страны. Об этом неоднократно говорил директор СВР России Сергей Нарышкин, утверждающий, что Варшава хочет осуществить аннексию Западной Украины.

В то же время Нарышкин верит, что в Польше попытаются создать прикрытие для захвата украинских территорий, проведя там постановочный референдум.