Лионель Месси может присоединиться к Роналдо в Королевской футбольной лиге Саудовской Аравии

Быстро вылетевший из Лиги чемпионов, ПСЖ уже несколько месяцев находится в полемике, и теперь речь идет о будущем его самых ярких звезд, и, прежде всего, Месси.

После того, как на прошлой неделе его клуб наложил санкции на поездку в Саудовскую Аравию, отец 3 сыновей вполне может быть готов подписать контракт с саудовским клубом «Аль-Хилал», который предложит ему почти 400 миллионов евро в год.

Совершенно ошеломляющая сумма и двухлетний контракт, чтобы вновь присоединиться к своему колеге Криштиану Роналду, играющему в саудовском клубе «Аль-Наср».

Предложение, от которого мало кто может отказаться, поскольку сумма астрономическая, но в этой истории Лионель Месси не единственный, кто принимает решение.

По информации британского таблоида «Зеркало», жена футболиста, знаменитая Антонела Рокуццо, не готова покинуть Францию и обосноваться в Саудовской Аравии.