Индийский чиновник попил из святой реки и чуть не умер

Он пригласил телевидение, зачерпнул стакан воды прямо из реки и выпил. Дескать вода в реке теперь прямо питьевая.

Святость реки Кали Бейн: По преданиями Нанак, первый гуру сикхизма, совершал омовения на этой реке. Именно на берегу Кали Бейн к нему снизошло откровение, и так появилась новая религия.

Река стала такой загрязненной, что ее воды начали пахнуть еще до того, как вы увидите реку за поворотом.

Всего через пару часов он ощутил ужасную боль в животе, у него повысилась температура. Врачи сказали, что он подхватил жесточайшую инфекцию.

Если бы не было самолета, который доставил его в госпиталь в большой город, он бы не выжил.

Главный министр до сих пор отрицает, что это из-за воды. Его помощник говорит, что министр просто лег на плановое обследование в больницу.