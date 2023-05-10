Посол России в США Антонов поставил в тупик американцев простым вопросом

Посол РФ в США Анатолий Антонов не из тех, кто отмалчивается, пока американское правительство пытается вновь установить политику однополярного мира. Его смелые речи сделали дипломата персоной нон грата для Вашингтона.

А недавнее заявление еще больше разозлило американцев, так как их в очередной раз поставили на место, отмечает автор канала "50 оттенков Нью-Йорка" на платформе Дзен.

Анатолий Антонов карьеру в МИДе России начал после окончания МГИМО. Он - доктор политических наук, имеет военное прошлое. С 2017-го года он занимает должность Чрезвычайного полномочного посла РФ в США.

Как истинный патриот и госсоветник, Антонов поддержал действия Президента страны, когда началась СВО на Украине, - напоминает блогер.

За что США, ЕС и ряд других стран (Япония, Британия, Швейцария, Канада) наложили на посла России персональные международные санкции.

Несмотря на это, Антонов продолжает активную внешнеполитическую деятельность, проводя курс своей страны. Госслужбе он посвятил 26 лет, занимал посты замминистра МИДа и Минобороны РФ.

Солидное прошлое, большой багаж знаний, способность на поступки - фигура дипломата навевает на американцев и их приспешников страх.

В марте 2023-го, когда США в который раз собрались, чтобы обсудить «агрессивную Россию», признать ее «главным врагом мира на земле», Антонов высказал участникам встречи все, что он думает по этому поводу.

Его первый вопрос звучал так:

Почему американцам можно, а вам – нельзя?

Он был адресован представителям стран, которые хотели бы поставлять оружие России, но по ряду причин опасаются принять такое решение и попросту отмалчиваются. Второй вопрос Антонова:

Разве можно забыть, кто же на самом деле угрожает миру?

Тем самым Антонов прямо намекал на Америку как основного военного агрессора последних лет.