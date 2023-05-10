Пионы будут пышно и раскидисто цвести, если подкормить их нужным удобрением

Вносятся такие подкормки в конце апреля или начале мая. В этом периоде формируется зеленая часть растений, для развития и роста листьев нужны нитросодержащие составы.

Хорошее средство - нитроамофоска, подойдет аммиачная селитра или любая смесь с нитратом.

Перед подкормкой цветы хорошо поливаем простой чистой водой. Потом рассыпаем удобрение в сухом виде, до 30 г под куст (нитроаммофоска).

После этого гранулы немного заглубляем и опять поливаем.

Когда пройдет чуть больше недели после такой подкормки, под кустами пионов надо рассыпать древесную золу. Она нормализует кислотность грунта, обогатит его калием, кальцием, фосфором.

Без этих элементов цветоводу не удастся добиться роскошного цветения пионов.