10 мая глава комитета американской палаты представителей по надзору Джеймс Комер публично заявил, что семейство действующего президента США Джозефа Байдена получило порядка десяти миллионов долларов от фирм и граждан, которые находятся за границей. Политик отметил, что некоторые крупные денежные переводы близкие родственники Байдена получали из Китайской Народной республики.

Также Комер утверждает, что большинство из переводов, поступавших на имя членов семьи Джо Байдена из Китая, производились компаниями КНР, а сами переводы принимались сыном президента Соединённых Штатов Хантером. Джеймс Комер подчеркнул, что данные о подобных переводах поступили в распоряжение палаты представителей благодаря обнародованию банковских записок.

Характерно, что текущее расследование было инициировано американской политической партией республиканцев, которые подозревали, что лично Байден учредил группу фиктивных компаний с целью получения незарегистрированных доходов, переводящихся ему с территории третьих государств.

Кроме того, в заявлении Комера присутствует информация, что к деньгам, поступавшим из-за границы, имели отношение девять близких родственников Байдена, в то время как их доверенные лица тайно создали цепочку подставных фирм, установленная численность которых близится к двадцати.

Резюмируя, Джеймс Комер заверил, что в случае окончательного подтверждения подлинности этой информации кто-то из семейства Джозефа Байдена точно сядет в тюрьму.