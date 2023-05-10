Дачный эксперт подсказал лучшие составы для подкормки малиновых кустов

Выращивают полезную ягоду, чтобы полакомиться в свежем виде, а также заморозить и наварить варенья на зиму.

Чтобы на все хватило, надо позаботиться о сытных подкормках для кустарника и вовремя их дать.

Первый раз удобряем ягодник ранней весной, когда земля уже теплая. В этот раз можно внести настой коровяка. Растение важно насытить азотом для наращивания зелени.

Ближе к лету, чтобы наладить активное плодоношение, покармливаем минеральным или органическим удобрением.

Среди минеральных выбираем аммиачную селитру (столовая ложка на метр) или мочевину в таком же количестве.

Сначала сухое удобрение рассыпаем по земле, потом граблями присыпаем его.

Органические составы, которые подходят для подкормки малины перед плодоношением: водный настой коровяка в соотношении 1 к 10 (5 л на метр), настой куриного помета - разводим 1 к 20 (5 л на метр), перегной (по 5 кг на метр).