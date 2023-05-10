Rzeczpospolita: Польша изъяла у посольства и торгпредства России $1,2 млрд

В среду вечером, 10 мая, журналисты польской газеты Rzeczpospolita сообщили, что власти Польши изъяли с банковских счетов посольства и торгового представительства России более 1,2 миллиардов долларов. По данным RP, оказались заблокированными принадлежащие России счета на сумму в 800 тысяч злотых и $912 тысяч.

Известно, что данные средства были заблокированы польскими полицейскими более года назад, однако к настоящему моменту конфискованные средства были переквалифицированы в вещественные доказательства в рамках следственных действий, что позволило изъять эти деньги у российских политиков.

Характерно, что посольство России в Варшаве работает без банковского счёта с конца февраля 2022 года, поскольку он был заморожен по решениям польской прокуратуры и финансового надзора. Уже в марте срок заморозки российских средств истёк, ввиду чего польское правительство было вынуждено их разморозить.

Позднее выяснилось, что разморозка принадлежащих России активов была проведена только для того, чтобы перевести их на счёт прокуратуры Польши в банке. Российский посол в Варшаве Сергей Андреев считает, что подобные меры являются формой произвола и нарушением положений Венской конвенции о дипсношениях.

При этом Андреев полагает, что конфискация российских денежных средств произошла только под предлогом борьбы со спонсированием террористических актов, а в действительности Варшава пытается насолить Кремлю.