10 мая российский певец Олег Газманов дал интервью ведущему Youtube-канала "ЭМПАТИЯ МАНУЧИ", где высказался о позиции своего коллеги Валерия Меладзе, ранее публично раскритиковавшего специальную военную операцию в Украине и произнёсшего лозунг украинских националистов на выступлении в Дубае.

Газманов признаётся, что ему тяжело говорить о Меладзе, поскольку он считает его товарищем и знал музыканта много лет, однако их мнения о СВО существенно разошлись. При этом Олег Газманов утверждает, что любой, являющийся открытым врагом для России, становится его персональным врагом.

Также Газманов уделил особое внимание словам Валерия Меладзе, который публично произнёс признанную запрещённой фразу "Слава Украине" на одном из дубайских выступлений. Олег Газманов уверен: Валерий Меладзе думал, что его не услышат, однако видео с этими словами артиста завирусилось в сети.

Кроме того, Газманов обратился к Меладзе, предположив, что поддерживая Киев, исполнитель надеется получить для себя некую финансовую или имиджевую выгоду от лиц, находящихся на Западе. При этом респондент "ЭМПАТИЯ МАНУЧИ" считает, что Валерий Меладзе не понимает истинных мотивов спецоперации.

Резюмируя, Олег Газманов заявил, что целью ВСУ является зачистка территорий России, их оккупация и извлечение всех ресурсов страны с их передачей в пользу Киева.