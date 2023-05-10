Дачник со стажем научил одной "дедовской" подкормке, которую очень любит крыжовник

Минеральные удобрения у бывалых дачников не очень пользуются популярностью. Многие привыкли обходиться тем, что под рукой - и безопасно, и полезно, и дешево.

Предлагаем один из таких ценных рецептов, проверенных временем.

Возьмите следующие ингредиенты: пять граммов сметаны, десять граммов дрожжей, литр сыворотки и столовую ложку меда.

Хорошо все перемешиваем, соединяем с водой, доливая столько, чтобы получилось всего 10 литров смеси. Жидкость должна постоять неделю и забродить.

После чего можно брать ее для полива кустов крыжовника.

Вносить удобрение нужно, когда ягодная культура начинает цвести.

Можно также разложить компост или навоз под растениями. Но это будет более ранняя подкормка. Оптимальный срок - перед раскрытием почек.