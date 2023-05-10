Дачники рассказали, чем обработать томаты во время цветения для быстрого формирования завязей

Состав очень простой и натуральный, его основой является горчица. В ней содержатся вещества, которые успешно борются с грибковыми заболеваниями растений.

Одновременно горчица содержит компоненты с инсектицидным действием, поэтому помогает отпугивать вредителей.

Для приготовления состава нужно мешать 200 г горчичного порошка с 200 древесной золы, залить 2 л кипятка, перемешать и настоять не менее 12 часов.

Затем раствор переливают в опрыскиватель и обрабатывают томаты, повторяя процедуру раз в 5-10 дней.