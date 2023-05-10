Опытные дачники назвали три хитрости для большого урожая огурцов

Такое случается в дождливое лето или при сильной жаре, которая совпадает по времени с цветением растений.

Увеличить плодоношение огурцов поможет прищипывание основной плети на высоте около метра для развития боковых пасынков.

Второй способ – сокращение полива. Во враждебной для себя среде огурцы пытаются выжить за счет усиленного плодоношения.

Третий способ – привлечение опылителей. Можно посадить рядом с огурцами цветы или обработать огурцы раствором из воды с сахаром или медом.