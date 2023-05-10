Знающий огородник поделился рецептами использования луковых очисток на даче

Итак, предлагаем несколько способов применения луковой шелухи на дачном участке, чтобы не выбрасывать зря ценное сырье.

Луковые шкурки можно применить как подкормку или использовать для борьбы с вредителями огорода. Еще один способ применения - повышение питательного состава грунта.

В составе луковой шелухи много ценных компонентов - фитонциды, каротиноиды, рутин, кверцетин.

Средства, приготовленные из шелухи, повышают содержание сахара в плодах, укрепляют иммунитет, поднимают стрессоустойчивость, развивают корни, стимулируют рост.

Культуры, растущие на даче, можно поливать настоями или отварами, сделанными на основе луковых очисток.

Настой делают двумя способами: с помощью холодной воды или завариванием в кипятке.

По времени готовится настой сутки (при холодном способе) или часа 2-3 (если завариваем в кипятке).

Готовое средство разводим один к десяти водой. Поливаем этим раствором растения или делаем опрыскивания.

Отвар готовим так: 200 г луковых шкурок и два литра воды смешиваем и варим 15 минут. Остуженный отвар разбавляем в пропорции один к пяти с водой.

Опять-таки опрыскиваем или поливаем огородные культуры. Средства насыщают питанием рассаду, огурцы, томаты, картошку, редис, тыкву, клубнику.

С помощью таких отваров и настоев можно защитить растения от черной ножки, бактериоза, помогает луковая шелуха от мучнистой росы, трипсов, паутинного клеща, проволочника, тли.