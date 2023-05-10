ТОП-3 подкормок для выращивания хрустящих огурцов без горечи

Для активного плодоношения огурцам нужен калий. Они смогут получить его из подкормки, состоящей их стакана золы или 1 ч.л. гумата калия на 10 л воды.
С момента завязывания плодов огурцы можно поливать смесью 100 г дрожжей и полстакана сахара, разведенных водой.
Хороший результат дает зеленое удобрение из крапивы. Ее нужно собрать, положить в непрозрачный пакет и оставить на солнце на 2-3 дня.
Затем растения перекладывают в емкость, заливают водой, настаивают пару часов и поливают этим составом огурцы.
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