ТОП-3 подкормок для выращивания хрустящих огурцов без горечи

Для активного плодоношения огурцам нужен калий. Они смогут получить его из подкормки, состоящей их стакана золы или 1 ч.л. гумата калия на 10 л воды.

С момента завязывания плодов огурцы можно поливать смесью 100 г дрожжей и полстакана сахара, разведенных водой.

Хороший результат дает зеленое удобрение из крапивы. Ее нужно собрать, положить в непрозрачный пакет и оставить на солнце на 2-3 дня.

Затем растения перекладывают в емкость, заливают водой, настаивают пару часов и поливают этим составом огурцы.