Сумишевская: в России может стать меньше европейской бытовой техники из-за Казахстана

Причиной сокращения ассортимента такой продукции из Европы, а также из Кореи связано с ограничениями, введенными Казахстаном.

При этом Сумишевская подчеркнула, что европейская и корейская бытовая техника не исчезнет из магазинов полностью.

Ранее сообщалось, что после ужесточения контроля поставок электроники в Россию со стороны Казахстана цены на такую продукцию могут вырасти на 10-12%.

Многие дистрибуторы пришли к выводу, что им больше невыгодно закупать технику брендов Samsung, LG, Bosch, Electrolux.