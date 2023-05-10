Кормухина предсказала Shaman, что тот останется у разбитого корыта

Ольга Кормухина призналась, что ей небезразлична судьба коллеги SHAMAN, который дорого заплатит за свою популярность сейчас.

Артистка убеждена, что музыканта используют ради наживы. Кормухина не стала скрывать, что тепло относится к молодому исполнителю, с которым знакома с 2015 года.

Она понимает его проблемы, обозначенные 8 лет назад и нерешенные до сей поры, о чем певица рассказала в интервью на Ютуб-шоу "Абзац и Ыыху с ним".

В том, что Дронова ждет крах, виноваты в большей степени не зрители, а те люди, что его окружают.