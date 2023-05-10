Хитрость дачников: что добавить в бочку с водой для полива для огромного урожая

Если добавить в эту емкость обычный аптечный препарат, который продается за копейки, можно заметно увеличить урожай.

Речь идет о таблетках янтарной кислоты. На 100 л воды потребуется 5 таких таблеток или 5 г кислоты в порошке.

Такая подкормка стимулирует развитие корневой системы и рост растений, активизирует образование завязей на них.

Поливать этой водой можно практически все огородные культуры: огурцы, томаты, перцы, кабачки.

Для получения заметного результата достаточно одного полива огорода раствором янтарной кислоты в неделю.