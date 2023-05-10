Минфин России предложил повысить налоги для уехавших из страны артистов

В ведомстве уточняют, что такую меру предполагается применять к тем, кто имеет российское гражданство, но находится за пределами РФ более 183 дней в году.

Вместо нынешних 13% подоходного налога с таких граждан предлагается взимать налог в размере 30%.

Но для граждан Российской Федерации, проживающих за границей и зарабатывающих более миллиона рублей, могут ввести налог в 70%.

Кроме того, у людей, покинувших Россию, могут изъять часть собственности. В первую очередь это коснется тех, кто был признан иностранным агентом.