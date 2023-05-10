Кушанашвили накинулся на Кучеру, защищая Пугачеву

Оскар Кучера ранее заявлял, что перестал уважать Аллу Пугачеву не из-за того, что она уехала из России, а из-за того, что оскорбила соотечественников, назвав их "рабами и холопами".

Отар Кушанашвили встал на защиту Аллы Пугачевой в своем Ютуб-шоу "Каково?!" и настоятельно порекомендовал Кучере соблюдать дистанцию, назвав его "стремительно лысеющим ровесником".

Известно, что Алла Борисовна прибыла в Москву, чтобы проводить в последний путь своего друга, модельера Валентина Юдашкина.

Скончался кутюрье 2 мая, а хоронили его на Троекуровском кладбище 6 мая.

Не всех устроил приезд Пугачевой на родину, многие соотечественники призвали ее поскорее вернуться в Израиль, где она обосновалась.