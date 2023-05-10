Пресс-секретарь президента России осуждает «враждебные действия».

Название Калининград исчезнет с карт и официальных польских документов и будет заменено на старое польское название этого города, сообщило в среду, 10 мая, правительство в Варшаве.

Ссылаясь на рекомендацию национальной комиссии по топонимам, министр развития Польши указал, что отныне Калининград вернется к своему польскому названию Кролевец, которое исторически обозначало что Кролевец и Кенинсберг тождественные понятия и обозначали "королевский город".

« Мы не хотим русификации Польши, отсюда и наше решение называть Калининград и его область своим языком », — сказал министр Вальдемар Буда.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков тут же отреагировал, заявив, что речь идет « уже даже не о русофобии, это граничащие с безумием процессы, которые происходят в Польше ».

« Это не делает ничего хорошего для Польши, это не просто недружественные действия: это враждебные действия », — заявил он.