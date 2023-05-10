Соловьев взбешен из-за того, что Пугачеву пропустили через границу на похороны Юдашкина

Ведущий ТВ Владимир Соловьев возмутился до глубины души тем фактом, что исполнительницу Аллу Пугачеву пустили на территорию РФ и позволили проводить в последний путь ее друга, модельера Валентина Юдашкина.

Соловьев не может понять, как Пугачеву могли впустить в государство, граждан которого она так обидела. Соловьев недоумевает, а что можно говорить гадости, а после как ни в чем не бывало приезжать обратно.

Ведущий сыронизировал, призвав теперь концерт певицы показать по ТВ, в ноги ей поклониться, цветы подарить.

Свое негодование Соловьев высказал в рамках собственной авторской программы.