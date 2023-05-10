Туроператоры назвали страну, которая может стать альтернативой Турции летом

В последнее время пакетные предложения туров в Грузию практически отсутствовали из-за действующих в РФ ограничений.
Но после возобновления авиасообщения должны появиться билеты на прямые рейсы, удобные для туристов.
По мнению туроператоров, авиасообщение между Россией и Грузией полностью восстановится к середине июня.
Компании прогнозируют, что в этом сезоне Грузию посетят 1,5-3 млн российских туристов, тем более, что путевки на турецкие курорты дорожают.
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