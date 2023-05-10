Туроператоры назвали страну, которая может стать альтернативой Турции летом

В последнее время пакетные предложения туров в Грузию практически отсутствовали из-за действующих в РФ ограничений.

Но после возобновления авиасообщения должны появиться билеты на прямые рейсы, удобные для туристов.

По мнению туроператоров, авиасообщение между Россией и Грузией полностью восстановится к середине июня.

Компании прогнозируют, что в этом сезоне Грузию посетят 1,5-3 млн российских туристов, тем более, что путевки на турецкие курорты дорожают.