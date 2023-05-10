Чеснок - отличное средство от бессоницы

Чеснок оказывает благотворное влияние на сон. По этой причине эксперты рекомендуют класть его под подушку.
Оказывается, овощ успокаивает, улучшает физическую работоспособность, помогает дышать, очищая дыхательные пути, облегчает кашель.
Если имеются проблемы со сном, то стоит попробовать прибегнуть к этой хитрости. Изначально запах чеснока может раздражать, но к нему быстро привыкают.
Безусловно, также нужно не забывать о проветривании квартиры. Вентиляция способствует полноценному функционированию дыхательной системы и, как следствие, помогает лучше заснуть.
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