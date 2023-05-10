Перец без пустоцвета: что нужно посадить рядом с грядкой

Лучше всего перец чувствует себя рядом с чесноком и луком, поскольку их природные инсектициды отпугивают вредителей.

Хорошо посадить рядом с перцем бархатцы. Они выделяют особое вещество, которое убивает споры грибковых заболеваний.

Ромашка, крапива и одуванчик ускоряют созревание перца, а петрушка, базилик и другая очень хорошо растут поблизости от этой культуры.

А вот сажать рядом сладкий и острый перец не стоит, иначе есть риск получить плоды с совершенно неожиданным вкусом.