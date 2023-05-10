Рогозин заявил о необходимости второй волны мобилизации в России

В среду вечером, 10 мая, бывший генеральный директор корпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин публично заявил, что считает целесообразным проведение второй волны мобилизации на территории России, что обусловлено потерями в рядах российских военных, участвующих в спецоперации на Украине.

По словам Рогозина, когда национальная армия несёт потери, а её бойцы убывают с линии фронта ввиду получения ранений, украинские солдаты интенсифицируют артиллерийские обстрелы приграничных регионов РФ, также мешая достижению всех целей специальной военной операции.

Дмитрий Рогозин выразил уверенность, что за частичной мобилизацией, прошедшей осенью 2022 года, должна последовать ещё одна волна, которая позволит вооружённым силам России решить проблематику кадрового вопроса, обусловленную систематической гибелью солдат на поле боя.

Кроме того, Рогозин полагает, что второй волны мобилизации в стране удастся избежать в случае, если Министерство обороны России увеличит набор контрактных военных в ряды армии. В противном же случае возобновление мобилизационных процессов в государстве является практически безальтернативным, считает экс-глава "Роскосмоса".

Характерно, что ранее в тот же день основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин обвинил Минобороны России в создании искусственного давления на его организацию, выраженную в провоцировании снарядного голода в её рядах и запретом на набор рекрутов. Также Пригожин полагает, что давление на "Группу Вагнера" обусловлено страхом конкуренции со стороны российского оборонного ведомства.