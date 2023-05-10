Байден: в случае дефолта в США проблемы возникнут во всем мире

Глава государства утверждает, что нынешний кризис создан представителями Республиканской партии.

Байден уверяет, что Соединенные Штаты в состоянии платить по своим долгам, отметив, что дефолт будет иметь разрушительные последствия.

По его словам, в этом случае экономику страны ожидает рецессия, а международная позиция США очень пострадает.

Ранее глава американского Минфина Джанет Йеллен предупредила, что правительство страны не сможет выполнять свои обязанности уже с 1 июня, если не будет принято решение по потолку госдолга.