Опытные дачники раскрыли хитрости использования мха на участке

23:06 2023-05-10

При грамотном подходе обычный мох может принести большую пользу на дачном участке.

При посадке гладиолусов мох защитит цветы от различных заболеваний. То же касается и кустов роз.

Прикапывание мха помогает провести дезинфекцию почвы естественным способом без использования химии.

Мох является отличной мульчой. Им можно мульчировать клубнику, голубику, ягодные кустарники.

С помощью мха можно сохранить урожай корнеплодов и овощей на долгое время, надежно защитив их от патогенных микроорганизмов.

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