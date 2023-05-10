Опытные дачники раскрыли хитрости использования мха на участке

При посадке гладиолусов мох защитит цветы от различных заболеваний. То же касается и кустов роз.
Прикапывание мха помогает провести дезинфекцию почвы естественным способом без использования химии.
Мох является отличной мульчой. Им можно мульчировать клубнику, голубику, ягодные кустарники.
С помощью мха можно сохранить урожай корнеплодов и овощей на долгое время, надежно защитив их от патогенных микроорганизмов.
__comment_author_name__
__comment_createdAt__
__comment_comment__
__comment_children_length__