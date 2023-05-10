Садоводы назвали самые подходящие растения на месте старой яблони или груши

На месте, где росла яблоня или груша, можно высаживать не любые растения. Точно не стоит отводить это место под новый саженец такого же дерева.

На месте, где росла яблоня, крайне нежелательно высаживать грушу и наоборот. Хорошего урожая от таких действий ждать не стоит.

По правилам севооборота на месте яблони или груши лучше посадить семечковые культуры.

Так, после яблони желательно сажать на этом же месте вишню, а после груши – абрикос. Так достигается чередование семечковых и косточковых деревьев.