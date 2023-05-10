Почему нельзя сажать грецкий орех возле дома: суеверия и реальные причины

Грецкий орех – крупное дерево с мощной корневой системой. Их разрастание может повредить строение.
С другой стороны, корням будет сложно развиваться в ограниченном пространстве. Вот почему грецкий орех следует сажать как минимум в 8 м от дома.
Еще один нюанс – богатая крона дерева. Если она будет затенять дом, возникнет опасность разрастания мха на крыше.
Но есть и народные приметы. Считается, что в семье будет много ссор и скандалов, если рядом с домом растет орешник.
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