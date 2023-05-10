Дачники рассказали, что будет, если посадить клубнику на старое место

Пересаживать кусты нужно на новое место, поскольку на старом растение будут снова атаковать те же болезни и вредители.

Со временем почва истощается, и кустарник после пересадки уже не сможет получить необходимые питательные вещества.

Еще через 4-5 лет клубнику можно снова посадить на прежнее место. А до этого там можно выращивать бархатцы, календулу или бобовые.

Лучшее время для пересадки клубники – это начало апреля, а также конец августа или начало сентября.