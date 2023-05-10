Чем нельзя удобрять лук и чеснок: самые частые ошибки дачников

23:50 2023-05-10

Многие дачники широко используют бесплатную подкормку из крапивы для огородных растений.

Но лук и чеснок далеко не всегда можно подкармливать таким составом, содержащим большое количество азота.

Из-за некоторые веществ, которые не переносят данные огородные культуры, их рост может нарушиться.

В случае избытка азота, которым щедро снабжает почву настой крапивы, чеснок и лук пойдут в стрелку.

На верхней части растения будет развиваться цветонос, а на формирование головки сил уже не останется.

Не подходит удобрение из крапивы также для бобовых культур, у которых от такой подкормки заметно уменьшается урожай.

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