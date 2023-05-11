Скручиваются листья у рассады томатов: как спасти растения

Листья рассады томатов могут скручиваться из-за недостатка света. Растения нужно поместить на подоконник с хорошим освещением или воспользоваться специальной лампой.

Причиной скручивания листьев может быть холод. Рассада должна находиться в месте, где температура воздуха составляет 23-26 градусов.

Листья будут скручиваться при дефиците влаги, поэтому важно организовать для рассады томатов регулярный полив.

Если листья скручиваются, становятся фиолетовыми снизу, то причина заключается в недостатке фосфора. Проблема решается внесением удобрения.