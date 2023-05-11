Полевки в огороде: как избавиться от грызунов навсегда

Для борьбы с полевкой можно использовать звуковые отпугиватели. Их нужно разместить в ходах, проделанных грызуном.

Другой вариант – живая изгородь. Это небольшие ловушки в туннелях с приманкой, которые закрываются при попадании полевки внутрь.

Можно посадить растения, которые полевки не выносят. Это мята, горчица, черная смородина. Такой же эффект дадут зубчики чеснока.

Еще один способ – механическое разрушение тоннелей и ходов полевки, их затопление водой в сочетании с перекопкой огорода.