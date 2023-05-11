Slow TV бьет рекорды по количеству просмотров в Швеции, после трансляции миграции лосей

Природное зрелище длится около двух недель. В 2022 году камеры смогли заснять 63 животных, пересекающих реку Ангерманэльвен.

Попутно можно увидеть северного оленя и различные виды птиц – вплоть до орлана-белохвоста.

Иногда зрители могут даже наблюдать за бобрами или выдрами.

Андерс Линдберг, обозреватель шведской газеты Aftonbladet, пояснил агентству, почему это не только увлекательно, но и полезно для здоровья.

«Я думаю, что дело не только в лосе, который является очаровательным животным. Вся концепция заключается в том, чтобы часами наблюдать, как ничего не происходит», - сказал он.

Ключевые слова: медленное телевидение, медитативное телевидение. В Швеции есть учителя, которые используют лосиную передачу на своих уроках, особенно во время перемен.

На самом деле молчаливое наблюдение за природой оказывает успокаивающее, почти лечебное действие среди суеты современной жизни.

Оно даёт возможность просто сделать паузу, глубоко вдохнуть и насладиться природой.

Трансляция при необходимости может продолжаться и дольше 7 мая, в общей сложности она занимает более 300 часов.

В прошлом году камеры выключили только незадолго до полуночи 11 мая.

Успех миграции лося огромен и составляет почти 15 миллионов посещений в год.