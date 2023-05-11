Британскому хакеру грозит до 70 лет тюрьмы в США

По данным британского информационного агентства PA, в июле 2020 года 23-летний британец под псевдонимом «PlugwalkJoe» взломал более 100 аккаунтов в Twitter, в том числе аккаунты президента США Джо Байдена, экс-президента США Барака Обамы, звезды реалити-шоу Ким Кардашьян и владельца Twitter Илона Маска.

Прокурор Кеннет Полите из Министерства юстиции США назвал действия 23-летнего мужчины в заявлении во вторник «бесстыдными и злонамеренными».

В общей сложности ему грозит более 70 лет лишения свободы по нескольким пунктам обвинения.