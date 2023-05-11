Джо Байден уверен, что проблемы будут у всего мира, если случится дефолт по госдолгу США

06:27 2023-05-11

Джо Байден утверждает, что в результате дефолта по госдолгу США пострадает весь мир. Информация передана РИА Новости.

10 мая американский президент Джо Байден высказался по вопросу повышения потолка государственного долга США.

Глава Белого дома предрек большие проблемы в мировой экономике, что может произойти при объявлении дефолта.

При этом, по словам президента Соединенных Штатов, "американская экономика скатится в рецессию", что закончится для репутации Америки "чрезвычайным ущербом".

Лидер США подчеркнул, что сегодняшний экономический кризис искусственно спровоцировали республиканцы. Именно их приход к власти привел к этой ситуации.

Между тем, по утверждению Байдена, у Соединенных Штатов есть возможности для выплаты своего государственного долга.

Завершив свою речь, американский президент уверенно констатировал, что США одержат победу в этом бою, после чего он в который раз заплутал в поисках выхода со сцены.