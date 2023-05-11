Джо Байден уверен, что проблемы будут у всего мира, если случится дефолт по госдолгу США

10 мая американский президент Джо Байден высказался по вопросу повышения потолка государственного долга США.

Глава Белого дома предрек большие проблемы в мировой экономике, что может произойти при объявлении дефолта.

При этом, по словам президента Соединенных Штатов, "американская экономика скатится в рецессию", что закончится для репутации Америки "чрезвычайным ущербом".

Лидер США подчеркнул, что сегодняшний экономический кризис искусственно спровоцировали республиканцы. Именно их приход к власти привел к этой ситуации.

Между тем, по утверждению Байдена, у Соединенных Штатов есть возможности для выплаты своего государственного долга.

Завершив свою речь, американский президент уверенно констатировал, что США одержат победу в этом бою, после чего он в который раз заплутал в поисках выхода со сцены.